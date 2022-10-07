В Петербурге 7 октября погоду продолжает формировать циклон «Zydrune»

В Петербурге 7 октября погоду продолжает формировать циклон «Zydrune»
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге ожидаются кратковременные дожди с порывистым ветром.

В пятницу, 7 октября, в Петербурге температура воздуха прогреется до +14 градусов, в Ленобласти до +15. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, пишет в Telegram-канале Михаил Леус.

Выходные же начнутся с безветренной погодой, однако кратковременные дожди в некоторых районах города сохранятся. При этом температура изменится мало.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что штормовой ветер поднял уровень воды в Неве.

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