Штормовой ветер поднял уровень воды в Неве

Петербург вчера оказался во власти штормового ветра, который поднял уровень воды в Неве до одного метра выше нормы.

Максимум уровня воды зафиксировали в начале ночи у футштока Горного университета. Теперь ветер немного умерил силу. В результате к 7:00 уровень воды опустился до 80 см. При этом накануне утром показатель держался на отметке в 33 см, написал в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Комплекс защитных сооружений от наводнений остается в частично закрытом состоянии.

Сегодня, 7 октября, порывы ветра над акваторией Финского залива достигают 22 м/с, на побережье до 17 м/с. Ветер не спадет и будет бушевать в течение дня.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре 7 октября.