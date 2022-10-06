МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре 7 октября

В Петербурге 7 октября ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В пятницу, 7 октября в Северной столице ожидается усиление ветра до 17 м/с, в прибрежных районах до 20 м/с, сообщает пресс-служба МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что 6 октября, в Петербурге и Ленинградской области будет преобладать циклон «Zydrune», который принесет дожди и усилит ветер. Температура воздуха составит до +15 градусов. Атмосферное давление упадет до 752 мл ртутного столба, что ниже нормы.