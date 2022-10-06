Циклон Zydrune принесет дожди и усилит ветер в Петербург

В Петербурге будет теплая, облачная погода и небольшой дождь. Местами ожидаются усиление ветра.

В четверг, 6 октября, в Петербурге и Ленинградской области будет преобладать циклон «Zydrune», который принесет дожди и усилит ветер. Температура воздуха составит до +15 градусов. Атмосферное давление упадет до 752 мл ртутного столба, что ниже нормы, сообщил в Telegram-канале Михаил Леус.

В Ленобласти температура воздуха поднимется до +16 градусов, порывы ветра будут достигать 16 м/с. На побережье и в акватории Финского залива скорость ветра будет достигать 22 м/с. Это создает условия для формирования нагонного наводнения.

В пятницу, 7 октября, в Петербурге и Ленобласти ожидаются кратковременные дожди и небольшое похолодание.

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