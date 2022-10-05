Петербургские рыбаки поплатились свободой и деньгами за незаконную ловлю судака на Васильевском острове

В Петербурге двоих мужчин, устроивших незаконную ловлю судака на нересте Васильевского острова, признали виновных в совершении преступления — одном из них назначили штраф в 50 тысяч рублей, а другому дали год условки.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, сегодня, 5 октября, Василеостровский суд признал двоих петербуржцев виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов).

Рыбаки с 3о по 31 марта 2022 года на резиновой лодке прибыли на акваторию реки Большая Нева и встали напротив дома 30 по Кожевенной линии Васильевского острова. Выбранное место, согласно заключению эксперта, является местом нереста судака обыкновенного.

Соучастники, заведомо зная о браконьерском способе вылова, установили рыболовную лесковую сеть и с 1 по 2 апреля поймали множество рыб — 23 судака, стоимостью 6 610 рублей каждый, 2 экземпляра сига, стоимостью 7 280 рублей каждый, 1 экземпляр густера, стоимостью 1 000 рублей.

Всего петербуржцы выловили рыбы на 167 590 рублей, после чего и были задержаны.

Фигуранты вину признали, в связи с чем суд назначил наказание одному из них в виде штрафа в размере 50 000 рублей, а другому — в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

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