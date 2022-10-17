Колесов рассказал, где в Петербурге сегодня будет максимальный уровень подъема воды

Колесов рассказал, где в Петербурге сегодня будет максимальный уровень подъема воды. Фото: Unspalsh

Колесов рассказал, где в Петербурге сегодня будет максимальный уровень подъема воды. Фото: Unspalsh

После относительно теплой октябрьской ночи Петербург штормит. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях и неизбежном подъеме воды в Неве.

По словам главной синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, температура воздуха сегодня ночью составила +12,6 градусов, — это достаточно тепло для осени. В такой воздушной массе местами по области ночью прогремели грозы.

Отмечается, что тот циклон, которого ждали, так и не закрутился, но с прохождением холодного атмосферного фронта в начале дня будет заметное усиление ветра. Уже сейчас он усиливается на акватории Финского залива, а в ближайшее время ожидаются порывы до 18-23 м/с.

Как заметил специалист, в связи с усилением ветра будет наблюдаться подъем уровня воды в Неве, а максимальные показатели будут фиксироваться у Горного института. В районе обеда вода там поднимется до 120-140 см.

Также Колесов добавил, что после прохождения холодного атмосферного фронта похолодает, поэтому дневной температуры выше +8 и +10 градусов уже не будет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за угрозы наводнения частично закрыли дамбу в Петербурге. Уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности.