Петербургская дамба в понедельник частично закрыта из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения частично закрыли дамбу.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра 17 октября, в понедельник. На территории города уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Из-за угрозы наводнения было принято решение частично закрыть дамбу. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Для контроля уровня воды утром, около 4 часов, закрыли затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. Подобную рекомендацию предоставили в Центре управления в критических ситуациях МЧС по Петербургу.

При этом уточняется, что затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован, а Кронштадтский корабельный фарватер открыт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург сегодня находится в тылу циклона, ожидаются дожди и сильный ветер, возможно формирование нагонного наводнения.