Для развития мобильной связи в России нужно от 30 тыс. станций LTE ежегодно

Чтобы поддерживать уровень сервиса и расширять покрытие в малых населенных пунктах операторам связи в России нужно от 30 тысяч базовых станций LTE каждый год.

«Если операторы будут поддерживать текущий уровень сервиса и продолжать расширять покрытие в малых населенных пунктах, необходимо более 30 тыс. базовых станций в год», – сказал заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров в интервью ТАСС.

По его словам, уход иностранных поставщиков «оголил» целую отрасль. Сейчас российским операторам нужно не меньше 20 тысяч базовых станций в год. При этом, добавил собеседник агентства, речь идет о станциях стандарта LTE. Рассматривается привлечение к проекту других разработчиков и производителей из России. Например, «ИКС Холдинга».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за последние 10 месяцев мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok пенсионного возраста увеличился на 100%. При этом активность молодежной аудитории уменьшилась: трафик для создания и просмотра сократился на треть. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа мобильного трафика соцсети.