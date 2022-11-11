Пенсионеры и молодежь встают в TikTok плечом к плечу

За последние 10 месяцев мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос в два раза. Одновременно трафик молодой аудитории сервиса для создания и просмотра видео сократился на треть.

Пенсионеры — единственная аудитория TikTok, чей трафик продолжает расти такими значительными темпами. Что касается пользователей в возрасте от 36 до 54 лет, то с их стороны за тот же период был зафиксирован несущественный всплеск интереса к данной социальной сети. С января по октябрь доля аудитории среднего и старшего возраста увеличилась в TikTok всего на 9%, с 23% до 32%. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа мобильного трафика соцсети с помощью инструментов BigData.

Молодая аудитория, которая считается традиционной для этой соцсети, проявляет здесь все меньшую активность. Так, с начала года на пользователей в возрасте от 14 до 20 лет пришлось на треть меньше мобильного трафика в TikTok, а у возрастной категории от 21 до 35 лет он сократился на 45%.

Рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров также отмечается в других социальных сетях, но там, в отличие от ситуации с TikTok, происходит наращивание аудитории разных возрастных категорий.

На снижение интереса молодых «тиктокеров» мог повлиять запрет на загрузку новых видео, введенный весной. Смотреть там теперь можно только контент, который был загружен ранее. И если в 2021 году TikTok был признан самым быстрорастущим сервисом в России, то в 2022 году снижение трафика наблюдается ежемесячно — в октябре, например, оно составило 21% по сравнению с январем.