Синоптик Колесов: петербуржцам стоит «переобуть» авто перед холодами

Синоптик Колесов: петербуржцам стоит «переобуть» авто перед холодами
Фото: Unsplash

Петербуржцам надо подготовиться к похолоданию – оно ожидается на следующей недели, так что автомобилистам стоит озаботиться зимней резиной. Быть внимательным к приближению минуса посоветовал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, жители города распрощаются с аномальным теплом уже в ночь с субботы на воскресенье, 13 ноября. До тех пор жителям Санкт-Петербурга еще удастся насладиться приятной погодой.

«В ночные часы будет отрицательная температура, а в дневные – слабый плюс. Поэтому, кто еще колеса не менял, займитесь на выходных», – сообщил синоптик в своем telegram-канале, отметив, что похолодание продлится до понедельника.

При этом уже во вторник, добавил Александр Колесов, петербуржцы смогут увидеть снег.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге 12 ноября ожидается штормовой ветер.

Александр Колесов зимняя резина погода


 

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