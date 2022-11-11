В Петербурге 12 ноября ожидается штормовой ветер

Температура в Санкт-Петербурге уже побила несколько рекордов, но уже скоро ей на смену придет шторм. О сильном ветре в субботу, 12 ноября, жителей Северной столицы предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В субботу ожидается усиление западного ветра. В Санкт-Петербурге его скорость в порывах составит 13-18 метров в секунду, а на побережье и в акватории Финского залива достигнет 17-22 метров в секунду», – сообщил он в своем официальном telegram-канале

Также отмечается, что в субботу, 12 ноября, может возникнуть нагонное наводнение, вследствие чего вступит в работу Комплекс защитных сооружений.

Ранее Gazeta.spb сообщала, о том, что в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра 11 ноября. Соответствующее предупреждение сделали в пресс-службе регионального управления МЧС.