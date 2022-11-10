МЧС: 11 ноября в Петербурге будет ветрено

Жителям Санкт-Петербурга стоит подготовиться к сильному ветру и ухудшению погодных условий. В пятницу, 11 ноября, ожидаются порывы до 17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 ноября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду», – уточнили в тексте публикации в официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что погода в Северной столице уже успела удивить местных жителей и побить несколько рекордов. Так, согласно заявлениям главного синоптика города Александра Колесова, ночь с 9 на 10 ноября обновила 141-летний рекорд и стала самой теплой за всю историю наблюдений. Кроме того, текущие сутки также рискуют стать самым теплыми с 1881 года – температура уже составила +10,1 градуса.