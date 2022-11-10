В Петербурге ночь на 10 ноября стала самой теплой за 141 год

Ночь с 9 на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за все время наблюдений с 1881 года. Прошлое рекордное значение температуры было зафиксировала 10 ноября в 1939 году.

«Сегодня в Санкт-Петербурге самая теплая ночь за весь ряд наблюдений, температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градусов», – рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Он также отметил, что потепление продолжится в течение дня – воздух может прогреться до показателей 2019 года, когда днем 10 ноября температура достигла рекордного значения в +10,1 градуса.

«Сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года», – добавил Александр Колесов.

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