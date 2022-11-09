Каждый шестой россиянин мечтает о продлении новогодних каникул

Россияне поделились, сколько хотели бы отдыхать на Новый год. Каждый шестой продлил бы каникулы.

Многие жители России с нетерпением ждут новогодних праздников и основательно к ним готовятся, закупая продукты для готовки, деликатесы, алкоголь и украшения для дома. Однако оказалось, что далеко не всем хватает времени, чтобы отдохнуть в праздничный период. Так, нормальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 россиян считают утвержденные правительством на 2023 год девять дней. Еще 1 из 3 россиян считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками SuperJob.

Отдыхать на новогодние праздники больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 9% — 2 недели. Еще 5% обошлись бы без отдыха в этот период. Утвержденные девять дней устраивают 39%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме планируют расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных.