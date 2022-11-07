В Госдуме планируют расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных

В Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые обратившиеся за кредитными каникулами граждане брали до их мобилизации.

Законопроект был внесен в базу данных Государственной думы. Его авторами выступает Орловский областной совет народных депутатов. Цель изменений – оказание дополнительной поддержки заемщикам, которые были мобилизованы, а также их родных и близких.

В данный момент эта категория граждан имеет право на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам), полученным до призыва по мобилизации или участия в СВО. Эта льгота предоставляется на срок службы, увеличенный на 30 дней.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что президент России планирует лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных.