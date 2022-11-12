Телеведущую Бузову заметили с новым поклонником

У российской телеведущей Ольги Бузовой появился новый ухажер: в Сети начали ходить слухи, что это – актер Антон Филипенко. Они с Ольгой познакомились во время съемок шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ, где Филипенко принимал участие. Он продолжает общаться с Бузовой и вне проекта.

Как сообщает Super, актер приударил за телеведущей еще вначале своего участия в телепрограмме. Сначала он подарил ей букет цветов, которые собрал у лагеря, а после – лепешки из чечевицы, приготовленные участниками самостоятельно. Бузову жесты тронули, так как недавно ее с Филипенко видели в аэропорту улетающими в Дубай. Телеведущая снималась в таких клипах как «Антитела», а также исполнителем песни «Мало половин».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бузова сделала признание на фоне слухов о романе с бывшим возлюбленным Фриске. Причиной для сплетен стала недавняя поездка телезвезды на отдых в Дубай, где ее увидели в компании мужчины, напоминающего депутата.