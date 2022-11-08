«Так и живем»: Бузова сделала признание на фоне слухов о романе с бывшим возлюбленным Фриске

Бузова отреагировала на сплетни о романе с депутатом Мительманом. Об этом она написала у себя в соцсетях.

В Сети появилась информация о якобы романе 36-летней телеведущей Ольги Бузовой и бывшего возлюбленного покойной Жанны Фриске 46-летнего депутата Ильи Мительмана. Причиной для сплетен стала недавняя поездка телезвезды на отдых в Дубай, где ее увидели в компании мужчины, напоминающего депутата.

Бузова у себя в социальных сетях написала, что «так и живем», призвав поклонников и хейтеров проверять все прочитанное и увиденное в Сети. По информации СМИ, Бузову и Мительмана видели прогуливающимися на пляже, но никаких доказательств любовной связи нет. Телеведущая снималась в таких клипах как «Антитела», а также исполнителем песни «Мало половин».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что хочет детей от известного певца JONY. Певец поделился в социальной сети кадрами с новой фотосессии. На нее сразу отреагировала Бузова и написала: «Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей».