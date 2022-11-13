Ученые выяснили, может ли наступить преждевременная смерть от раннего отхода ко сну

Ранние подъемы и отходы ко сну могут подорвать здоровье. К такому выводу пришли западные специалисты.

Исследование Оксфордского университета показало, что мнение о пользе раннего отхода ко сну – ошибочное. Оказалось, что рано ложиться спать и рано вставать более вредно, чем наоборот. Это даже может привести к преждевременной смерти. Отмечается, что поздний отход ко сну также нежелателен.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на западные СМИ, некоторые предпочитают ложиться спать в 20 или 21 часов, чтобы на следующий день встать в пять часов утра. Но такой ритм жизни увеличивает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, преждевременной смерти. Меньше всего рискуют те, кто ложится в 22-23 часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что храп с остановкой дыхания — самая частая причина смерти во сне.