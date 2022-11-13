Душа покойного Пьера Нарцисса рассказала экстрасенсам о своей смерти

Магические эксперты выдвинули версии о смерти чернокожего артиста. Некоторые считают, что на нем была порча.

В новом выпуске телешоу «Битва экстрасенсов» участники решили выяснить, от чего скончался известный певец Пьер Нарцисс, являвшийся исполнителем хита про шоколадного зайца. По официальным данным он умер от остановки сердца после операции на почке. Но его окружение считает, что смерть носит магический характер.

Один из участников предположил, что на артисте была порча. В шоу-бизнесе это распространенное явление. Таролог считает, что Пьер совсем не берег здоровье и работал на износ, что его и погубило. Еще один экстрасенс высказал, что убить певца могли его собственные эксперименты с черной магией.

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