Бузова похвасталась квартирой за 120 млн рублей

Звезда «Дома-2» Ольша Бузова рассказала поклонникам о своем новом жилье. Процесс покупки и ремонта длился долго.

Российская телеведущая поделилась покупкой роскошных апартаментов за 120 миллионов рублей. Звезда показала видео, на котором позирует на фоне живописного пейзажа. Ранее, в 2019 году, Бузова купила квартиру в Москве по улице Мосфильмовской. Апартаменты площадью 200 квадратных метров стоили более сотни миллионов рублей. Телеведущая тщательно выбирала риэлторов и после приступила к ремонту.

Звезда детально продумывала, что именно она будет делать в своей новой жилплощади. После завершения отделочных работ Ольга не нарадуется новым домом. Об этом телеведущая рассказала поклонникам у себя в социальных сетях. Напомним, она снималась в таких клипах как «Антитела», а также исполнителем песни «Мало половин».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телеведущую Бузову заметили с новым поклонником.