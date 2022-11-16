В октябре в Петербурге начал расти авторынок: показатель увеличился по сравнению с сентябрем

Петербуржцы стали покупать больше машин. Лидирует отечественная марка.

По материалам Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в октябре 2022 года в Петербурге зафиксирован рост на авторынке. Показатель увеличился на 6% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствует количество заключенных и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца.

Отмечается, что самой популярной автомобильной маркой у горожан стала Lada. Показатель продаж поднялся на 12%. Также петербуржцев интересовали китайские марки Chery, Haval и Geely – рост доли в пределах 4-7%. Заметного результата добились Exeed, Mazda, Genesis и Renault, дилеры которого перестали удерживать остатки автомобилей на своих складах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам стоит «переобуть» авто перед холодами.