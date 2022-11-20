Ученые выяснили, как бороться с ожирением с помощью запахов

Испытуемыми стали мыши. Эксперимент дал неожиданный результат.

Ученые из Университета Тоямы выяснили, что для многих видов животных обоняние важно не только для того, чтобы искать пищу. С его помощью они также получают информацию об окружающей среде. Запах влияет на выработку пищевых ферментов и животное анализирует питательность пищи.

В иностранных СМИ опубликовано исследование об этом. Специалисты взяли мышей и разделили их на две группы. Первую посадили в клетку, где было четыре пробирки с разными запахами. Вторую посадили в пространство без запахов, но с визуальной сиимуляцией. Так, у крыс под воздействием запаха знакомой пищи в течение часа повышался уровень жирных кислот. В крови увеличивалось соотношение олеиновых жирных кислот, которые нужны для метаболизма. Это доказывает, что с помощью запахов можно бороться с ожирением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, может ли наступить преждевременная смерть от раннего отхода ко сну.