Ученые выяснили, как бактерии помогают раковым клеткам избежать иммунной реакции

Ученые выяснили, как бактерии помогают раковым клеткам избежать иммунной реакции
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Оказалось, что иногда человеческий организм «помогает» онкологическому заболеванию. Это показали исследования.

Американские ученые из Онкологического центра Фреда Хатчинсона с помощью исследований установили, что ряд бактерий, содержащихся в человеческом организме, после проникновения в злокачественную опухоль способствуют ускоренному развитию метастаз. Они помогают раковым клеткам обойти иммунную систему.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на иностранные СМИ, во время исследований ученые проводили культивацию раковых сфероидов полости рта и толстой кишки. В первом случае специалисты наблюдали за развитием опухоли без взаимодействия с микроорганизмами, во втором же злокачественная опухоль вступала в реакцию с бактерией Fusobacterium nucleatum.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, как бороться с ожирением с помощью запахов.

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