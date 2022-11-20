Врач предупредила, чем опасен полный отказ от мяса

Врач предупредила, чем опасен полный отказ от мяса
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Решение больше не есть некоторые продукты может привести к последствиям. Об этом заявила специалист.

Мясо птиц и животных содержит различные витамины и питательные элементы, по этой причине полный отказ от данных продуктов может привести к последствиям. Врач – терапевт-диетолог «СМ-клинки» Елена Тихомирова пояснила, что отказ от мяса чреват дефицитом железа, который в свою очередь приводит к анемии.

Как сообщает Life, медик отметила, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Отказ от мяса может привести к дефициту данных веществ. Это может стать причиной анемии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников рассказал, как снизить риск возникновения инсульта. Для начала стоит обратить внимание на артериальное давление. Также важно избавиться от вредной привычки – бросить курить.

врач здоровье медицина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал о пользе кефира в борьбе с повышенным давлением
В России разработали наночастицы для борьбы с раковыми клетками
На трассе М-11 в Шушарах авария унесла жизнь судебного пристава
В Петербурге начал работу избирательный участок для голосования на выборах ...
Дизайнеры Петербурга продемонстрировали свои коллекции в торговых центрах
В ноябре в Петербурге на 13% снизилась посещаемость торговых центров
Во Всеволожском районе после взрыва 40 аварийных бригад подключают дома к газу
Пенсионерка из Калининского района поверила мошенникам и отдала «липовой» ...