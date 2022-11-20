Врач предупредила, чем опасен полный отказ от мяса

Решение больше не есть некоторые продукты может привести к последствиям. Об этом заявила специалист.

Мясо птиц и животных содержит различные витамины и питательные элементы, по этой причине полный отказ от данных продуктов может привести к последствиям. Врач – терапевт-диетолог «СМ-клинки» Елена Тихомирова пояснила, что отказ от мяса чреват дефицитом железа, который в свою очередь приводит к анемии.

Как сообщает Life, медик отметила, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Отказ от мяса может привести к дефициту данных веществ. Это может стать причиной анемии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников рассказал, как снизить риск возникновения инсульта. Для начала стоит обратить внимание на артериальное давление. Также важно избавиться от вредной привычки – бросить курить.