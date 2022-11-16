Врач Мясников рассказал, как снизить риск возникновения инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как обезопасить себя от инсульта. Есть несколько простых правил.

Специалист пояснил, что прежде всего, болезнь могут спровоцировать гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес. Для начала стоит обратить внимание на артериальное давление. Также важно избавиться от вредной привычки – бросить курить.

В эфире авторской программы на телеканале «Россия-1» Мясников пояснил, что во избежание инсульта нужно снизить в рационе количество соли и отслеживать уровень сахара и холестерина в крови. Также учитывать свою наследственность и заниматься спортом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал о полезных для нервной системы напитках. Живя в ритме большого города не всегда удается совладать со стрессом.