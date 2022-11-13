Врач рассказал о полезных для нервной системы напитках

Специалист поделился, что лучше всего пить при стрессе. С кофе стоит быть аккуратнее.

Живя в ритме большого города не всегда удается совладать со стрессом. Каждый пытается помочь себе различными способами, в том числе с помощью определенной еды и напитков. Врач-невролог Игорь Мацокин перечислил лучшие чаи и травы для нервной системы. В список попали зеленый и белый чай, настой со зверобоем и цикорий.

В интервью «Газете.ру» специалист сообщил, что на кофе при этом не стоит налегать. Несмотря на бодрящий эффект, напиток негативно сказывается на здоровье. В чае содержатся эфирные масла, аминокислоты, магний, кофеин, витамины группы В и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-диетолог рассказала о самых вредных соусах. Оказалось, что это заправки на основе масел – майонезные. Дело в том, что они имеют высокий процент жирности и содержат много соли.