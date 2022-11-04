Врач-диетолог рассказала о самых вредных соусах

Врач рассказала о вреде майонезных соусов. Они обладают высокой калорийностью и содержанием соли.

Врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала, какие соусы самые вредные. Оказалось, что это заправки на основе масел – майонезные. Дело в том, что они имеют высокий процент жирности и содержат много соли.

В беседе с Ura.ru Тихомирова пояснила, что майонез готовят из растительного масла, которое взбивают с желтком и добавляют соль. Это делает заправку калорийной, более того, соус способен задерживать жидкость в организме. Это относится не только к майонезу, но и к таким заправкам как «тысяча островов», «Цезарь» и другим подобным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-диетолог назвала самые «сонные» продукты в рационе россиян. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты снижают энергию россиян. Оказалось, по утрам не стоит налегать на мясо и сладости.