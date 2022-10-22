Врач-диетолог назвала самые «сонные» продукты в рационе россиян

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты снижают энергию россиян. Оказалось, по утрам не стоит налегать на мясо и сладости.

По информации Москвы24, диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление мяса, сладкого и продуктов с мелатонином может вызвать усталость. Что касается гормона сна, то он содержится, например, в вишне и черешне, поэтому употреблять их стоит в расслабленной обстановке, не требующей быстрой реакции.

Кроме того, снижают силы и продукты, которые очень долго и тяжело перевариваются. Мясо — один из таких продуктов. Кроме того, силы могут покинуть человека и после употребления сладких продуктов.

«Какие-то сладости, допустим чай с конфетой, бутерброд с белым хлебом и вареньем в какой-то момент вызовут повышение уровня глюкозы в крови, но вслед за этим наступит его провал и человек почувствует себя опустошенным и обессиленным», – предупредила врач.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что диетолог рассказал, насколько часто можно есть рис.