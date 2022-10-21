Диетолог рассказал, насколько часто можно есть рис

Диетолог рассказал, насколько часто можно есть рис . Фото: unsplash

Диетолог рассказал, насколько часто можно есть рис . Фото: unsplash

Специалисты предупредили, что в таком продукте как рис содержится большое количество крахмала, поэтому его употребление лучше ограничить.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рекомендовал есть рис не чаще одного раза в две недели или же один раз в месяц. Об этом он поговорил с радио Sputnik.

Отмечается, что крахмал, содержащийся в рисе, преобразуется в глюкозу при попадании в организм человека, поэтому резко повышается уровень сахара в крови.

Специалист пояснил, что поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, поэтому рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, или «преддиабет».

Ковальков рекомендовал покупать пропаренный рис, сорт басмати или твердый рис, так как перечисленные виды имеют достаточно низкий гликемический индекс. Людям, у которых повышен уровень инсулина, диетолог посоветовал совсем исключить продукт из рациона.

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