Выяснилось, какие продукты в России подешевели сильнее всего

Выяснилось, какие продукты в России подешевели сильнее всего
Выяснилось, какие продукты в России подешевели сильнее всего. Фото: pxhere

За последние месяцы в России заметно упали цены на некоторые продукты. В частности, речь идет о гречке и сыре.

Согласно исследованию специалистов из компании «Эвотор», гречка и сыр стали стоить заметно дешевле. Так, в несетевой рознице сыр стал стоить меньше на 5% к августу и гречка — на 3%. Об этом пишут РИА Новости.

Также немного цены упали и на подсолнечное масло, а также на макароны, чай, сосиски и молочные десерты. В общем, на каждый из продуктов получилось примерно 2%.

На 1% меньше стали стоить майонез, сливочное масло, геркулес, пшеничная мука, пельмени, какао и детское пюре.

Однако есть и то, что в цене стало больше. Например, за сентябрь в среднем на 1% подорожали молоко, кефир, молотый кофе, зефир, выпечка, рыбные пресервы и специи. При этом на 2% стали дороже мясные полуфабрикаты и растворимый кофе.

Некоторые продукты и вовсе остались без изменений. Так одна цена остается на творог, сметану, сливки, соки, нектары, бутилированную воду, шоколад и карамель.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Российская Федерация не нуждается в параллельном импорте продовольственных продуктов.

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