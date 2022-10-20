Минсельхоз: Россия не нуждается в параллельном импорте продуктов питания

«Мы считаем, что мы можем производить все. То есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить все, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет», — сообщила Лут.