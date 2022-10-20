Минсельхоз: Россия не нуждается в параллельном импорте продуктов питания

Минсельхоз: Россия не нуждается в параллельном импорте продуктов питания
Фото: unsplash

Замминистра сельского хозяйства заявила, что Россия не нуждается в параллельном импорте продовольственных продуктов.

По информации РИА Новости, первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Россия не нуждается в параллельном импорте никаких продуктов питания.
«Мы считаем, что мы можем производить все. То есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить все, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет», — сообщила Лут.
Единственным исключением из такого прогноза может стать виски, который, вероятно, скоро будут поставлять в страну по параллельному импорту.
«Но я хочу сказать, что с точки зрения продовольствия нам ничего не нужно, у нас всё есть. Приходите к нам берите, мы будем всё продавать, главное, чтобы все были сыты и накормлены», — отметила первый замминистра.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что эксперт считает, что параллельный импорт защитит россиян от подделок.
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Минсельхоз: Россия не нуждается в параллельном импорте продуктов питания