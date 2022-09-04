Эксперт считает, что параллельный импорт защитит россиян от подделок

В России было решено продлить программу параллельного импорта на следующий год. Специалист объяснил принцип работы этой системы.

Программа параллельного импорта помогает продолжать ввозить на территорию России зарубежные товары, которые перестали поставлять. И это не легализация контрафакта, потому что в магазинах представлена оригинальная продукция. О продолжении действия программы параллельного импорта сообщил министр экономического развития Максим Решетников. В общей сложности на 2023 год продлили 37 антикризисных мер.

По мнению независимого эксперта FMCG рынка Александра Анфиногенова, прежде всего параллельный импорт помогает держаться на плаву промышленным секторам экономики. Например, поставляется множество запчастей для серьезных механизмов. На тему параллельного импорта со специалистом пообщался «360».

Анфиногенов подчеркнул, что параллельный импорт представляет собой серьезный инструмент, который позволяет насыщать разнообразными товарами полки в магазинах. Списки продукции для параллельного импорта проходят регулярную корректировку.

При этом для россиян практически ничего не поменялось, кроме логистики. В страну поступает тот же товар, к которому все привыкли, но другими путями, заключил эксперт.