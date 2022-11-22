За сутки в Петербурге госпитализировали в 7 больше жителей с COVID-19

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга за прошедший день поступили 178 человек, зараженных COVID-19, что почти в 7 раз превышает показатель 21 ноября. Это следует из данных Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По статистике, вчера в Северной столице госпитализировали только 26 человек, что составляет около 14% от сегодняшних данных. Также отмечается, что в течение суток COVID-19 был обнаружен у 456 новых заболевших. При этом еще 579 выздоровели и 14 – умерли.

Сейчас заболевших в Санкт-Петербурге готовы принять в 8 стационарах, для них подготовлены 1843 койки. В настоящий момент лечение проходят 1535 человек. К аппарату ИВЛ подключены 35 жителей города.

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