Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек

Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек
Фото: Unsplash

Государственная Дума приняла закон, призванный возродить изготовление лекарств непосредственно в аптеках. Документ был выложен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В рамках закона аптечные организации, в том числе ветеринарными, при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность будет разрешено изготовление лекарственных препаратов, зарегистрированных РФ, а также использование лекарственных средств вместо фармацевтических субстанций.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на первого зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонида Огуля, закон позволит возобновить производство препаратов в индивидуальных дозировках, выписываемых под конкретного пациента.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме.

аптеки Госдума


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга принял жалобу на решение о признании блокады геноцидом
Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек
Синоптик дал прогноз на конец осени в Петербурге
Эксперт по туризму рассказала, куда поедут петербуржцы на Новый год
Закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме
Вице-премьер Абрамченко: Ледокол «Якутия» не навредит экологии
Лесная сказка и порт: где в Петербурге покататься на коньках уже сейчас
Эксперт рассказал об уловках и приемах петербургских застройщиков