Госдума приняла закон о возрождении производственных аптек

Государственная Дума приняла закон, призванный возродить изготовление лекарств непосредственно в аптеках. Документ был выложен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В рамках закона аптечные организации, в том числе ветеринарными, при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность будет разрешено изготовление лекарственных препаратов, зарегистрированных РФ, а также использование лекарственных средств вместо фармацевтических субстанций.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на первого зампредседателя комитета по охране здоровья, соавтор инициативы Леонида Огуля, закон позволит возобновить производство препаратов в индивидуальных дозировках, выписываемых под конкретного пациента.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме.