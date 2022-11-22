Закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме

Государственная Дума Российской Федерации во вторник, 22 ноября, приняла в первом чтении закон, запрещающий списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов.

«Законопроект направлен на защиту прав детей-инвалидов и инвалидов, признанных в соответствии с законом недееспособными», – рассказал глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев.

Отмечается, что по нынешнему законодательству пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, может поступать на счета их родителей, усыновителей или опекунов. В этих случаях она оказывается незащищенной при проведении в отношении них исполнительных процедур.

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