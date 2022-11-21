Путин наделил статусом ветерана боевых действий добровольцев: есть и другие законы

Добровольцев-участников СВО приравняли к ветеранам. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому добровольцы, участвующие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ветеранами станут участники военных действий, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в сражениях вместе с российскими военнослужащими. Для тех, кто получил серьезные ранения, документ устанавливает статус инвалида боевых действий.

Также сегодня были подписаны законы, согласно которым, выплаты участникам военной операции освобождаются от налогов, растет налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли в 2023–2025 годах, а также утверждается новое бюджетное правило: на финансирование расходов будут направлять не более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов за год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон о вводе акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.