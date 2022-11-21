Путин подписал закон о вводе акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр

В России введут акциз для сладких напитков. Он начнет действовать с 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введен акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Он начнет действовать с 1 июля 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правой информации.

Закон распространяется на помещенные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, содержащие сахар, в том числе глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу, сироп с сахаром и мед. Это касается также напитков, в 100 миллилитрах которых содержится более пяти граммов углеводов. Соки при этом акцизом облагаться не будут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поддержал инициативу о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства.