Путин поддержал инициативу о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства

Путин поддержал инициативу о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Глава РФ одобрил идею увеличить возможности внесудебной процедуры банкротства. Он аргументировал это развитием серого рынка.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ поддержал инициативу о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства. Это касается также пенсионеров и получателей льгот.

Как сообщает ТАСС, глава государства пояснил, что даже человек с судимостью, когда она снимается, имеет право в анкете писать: «Не судим». Он отметил, что россияне могут долгие годы оставаться должниками с небольшими суммами и это приводит к негативным последствиям в экономике в целом в виде развития серого рынка. Граждане отдают предпочтения зарплатам в конвертах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин раскритиковал банки, «пьющие кровь» из пенсионеров-должников. По его мнению, данная категория населения самая уязвимая.

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