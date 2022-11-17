Путин поддержал инициативу о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства

Глава РФ одобрил идею увеличить возможности внесудебной процедуры банкротства. Он аргументировал это развитием серого рынка.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ поддержал инициативу о расширении возможностей внесудебной процедуры банкротства. Это касается также пенсионеров и получателей льгот.

Как сообщает ТАСС, глава государства пояснил, что даже человек с судимостью, когда она снимается, имеет право в анкете писать: «Не судим». Он отметил, что россияне могут долгие годы оставаться должниками с небольшими суммами и это приводит к негативным последствиям в экономике в целом в виде развития серого рынка. Граждане отдают предпочтения зарплатам в конвертах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин раскритиковал банки, «пьющие кровь» из пенсионеров-должников. По его мнению, данная категория населения самая уязвимая.