Путин раскритиковал банки, «пьющие кровь» из пенсионеров-должников

Глава государства попросил защитить пенсионеров от банков. По его мнению, данная категория населения самая уязвимая.

Президент России Владимир Путин высказал, что считает необходимым остановить банки, «пьющие кровь» из пенсионеров-должников, берущих кредиты. Зачастую банковские организации потом взыскивают с них долги. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с правительством РФ, на котором обсуждалось расширение возможностей для прохождения гражданами внесудебной процедуры банкротства.

Как сообщает ТАСС, Путин призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова обратить внимание на россиян старшего возраста, так как они наиболее уязвимы перед банками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеры и молодежь встают в TikTok плечом к плечу. За последние 10 месяцев мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос в два раза.