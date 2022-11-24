«Принимает много препаратов»: стало известно об ухудшении состояния МакSим

«Принимает много препаратов»: стало известно об ухудшении состояния МакSим
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Звезда перенесла выступление из-за болезни. Об этом сообщила пиар-директор.

Певица Марина Максимова, более известная россиянам под псевдонимом МакSим, отменила очередной концерт, который должен был состояться в Вологде. Мероприятие пришлось отложить в связи с вновь обострившимися проблемами со здоровьем. Медики посоветовали артистке пока не выходить на сцену и позаботится о себе.

Как сообщают «7 дней», пиар-директор звезды Яна Богушевская рассказала, что Марине стало плохо 20 ноября. Врачи сказали, что снова дал о себе знать постковидный синдром. Из-за него пока лучше не выступать. Богушевская отметила, что МакSим принимает много препаратов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Долина отреагировала на слухи о романе с другом Джигарханяна. Недавно звезда приняла участие в концерте в Кремле, посвященном 26-леюию «МУЗ-ТВ». Также она ответила на вопрос об отношениях, мучивший поклонников долгое время.

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