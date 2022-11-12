Певица Долина отреагировала на слухи о романе с другом Джигарханяна

Певица Долина отреагировала на слухи о романе с другом Джигарханяна
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Певица Долина раскрыла, встречается ли она с бизнесменом Растегиным. На данный момент они вместе строят школу.

Российская певица Лариса Долина отреагировала на слухи о своем романе с другом скончавшегося Армена Джигарханяна. Недавно звезда приняла участие в концерте в Кремле, посвященном 26-леюию «МУЗ-ТВ». Также она ответила на вопрос об отношениях, мучивший поклонников долгое время.

Певицу неоднократно видели в компании бизнесмена Юрия Растегина. На данный момент он вместе с Долиной строит частную школу. По словам артистки, никаких романтических чувств между ними нет, они лишь вместе занимаются проектом. Слухи Дольна назвала «чушью собачьей». Об эотом пишет Womans style.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Ани Лорак рассказала об отъезде из России. Артистка перестала появляться на публике и отказалась от выступлений в РФ, сделав упор на гастроли по Европе.

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