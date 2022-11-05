«Как дома»: певица Ани Лорак рассказала об отъезде из России

Певица Ани Лорак уехала из России и проводит время в Европе. Оттуда звезда делится снимками в соцсетях.

Российская певица Ани Лорак весной 2022 года исчезла из медийного поля. Артистка перестала появляться на публике и отказалась от выступлений в России, сделав упор на гастроли по Европе. В ближайшее время она планирует посетить Германию и Чехию.

Лорак заявила, что за границей чувствует себя, как дома. У себя в соцсетях певица опубликовала снимок, на котором она стоит на набережной в Испании. Звезда не стала извиняться перед российскими поклонниками за внезапное исчезновение.

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