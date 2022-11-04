Певица Пугачева начала получать поддержку от Израиля: адвокат раскрыл тайну

Певица Пугачева начала получать поддержку от Израиля: адвокат раскрыл тайну
Фото: скриншот видео YouTube / канал "ОМ Олега Меньшикова"

Пугачева и ее дети получили израильское гражданство. Теперь они получат помощь от государства.

Российская артистка Алла Пугачева покинула страну и перебралась в Израиль вместе со своими детьми. По словам адвоката Андрея Алешкина, Примадонна уже оформила себе и близняшкам гражданство ближневосточного государства. Это дает ей право на материальную поддержку от израильского правительства.

Как сообщают «7 дней», Пугачева подала документы на гражданство еще весной. Оказалось, что первые полгода правительство выделяет определенную сумму новым гражданам. Получается, что Примадонна получит финансовую помощь в качестве гражданки другого государства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Алла Пугачева встретилась с Земфирой после концерта в Израиле. Примадонна и Земфира обменялись любезностями после концерта в поддержку альбома Borderline в Тель-Авиве.

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