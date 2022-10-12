«Мы обе певицы нашей страны»: Алла Пугачева встретилась с Земфирой после концерта в Израиле

Примадонна и Земфира обменялись любезностями после концерта в поддержку альбома Borderline в Тель-Авиве.

Певица Земфира опубликовала совместную фотографию с Аллой Пугачевой в соцсетях после своего концерта в Тель-Авиве. Примадонна посетила концерт своей новой подруги в рамках ее европейского тура в поддержку альбома Borderline.

Такой же снимок появился в telegram-канале актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Более того, сама Алла Пугачева разместила фотографию в своем аккаунте с подписью: «Земфира! Личность! Талант! Она, как ребенок, ранима, но несгибаема. Браво!!!».

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы… Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене) А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — подписала свой снимок Земфира.

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