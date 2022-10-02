Алла Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей

Алла Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей
Фото: скриншот YouTube/ Gazgolder

Стало известно, что замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь выставлен на продажу. Судя по всему, звезда решила окончательно оборвать все связи с Россией.

По данным Starhit, Примадонна хочет получить за свое имение в деревне Грязь один миллиард рублей. Сейчас в легендарном замке временно проживает внук певицы, а за всем имением присматривает Никита Пресняков.

Оказалось, что продать имущество, связывающее Примадонну с Россией, довольно сложно. Даже среди самых преданных поклонников Пугачевой еще не нашлись те, кто готов выложить столь крупную сумму за замок.

Напомним, что на днях Алла Борисовна с детьми вновь покинула Россию и улетела за рубеж из московского аэропорта Внуково. При этом обратный билет для себя и двойняшек Пугачева не забронировала.

Сложно сказать, вернется ли артистка в Россию или свяжет остаток жизни с другой страной, но сам факт продажи фамильного имения говорит сам за себя.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что умер певец Борис Моисеев.

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