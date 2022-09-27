Умер певец Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

Певец скончался в два часа дня в своей квартире, сообщил его арт-директор Сергей Горох в разговоре с «Пятым телеканалом». Он также напомнил, что артист ранее пережил три инсульта. Дата и время похорон с Моисеевым будут объявлены позднее.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. В 1978 году он создал танцевальное трио «Экспрессия», которое вошло в труппу Аллы Пугачевой. В 1990-х он начал карьеру певца, а после — актера и телеведущего.

За годы жизни артист записал 11 альбомов, снялся в порядка 15 фильмах и 35 клипах. Наибольшей популярностью пользовались такие песни Моисеева, как «Голубая луна», «Петербург — Ленинград», «Звездочка», «Глухонемая любовь» и другие.