Владелец «Питерлэнда» выиграл суд на 1,5 млрд рублей

Владелец «Питерлэнда» выиграл суд на 1,5 млрд рублей
Фото: Balthoto / Павел Долганов

Петербургские бизнесмены выиграли в разбирательстве у уральцев. Тяжбы длились два года.

В августе 2020 года компания «Стройсвязьурал 1» из Челябинска затребовала у ЗАО «Стремберг» из Петербурга компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей за использование доли общего имущества. Выяснилось, что уральская компания инвестировала в строительство ТК «Питерлэнд» и договорилась выкупить долю у предпринимателя Александра Кожина(«Стремберг»). Однако договоренность затянулась, а комплекс все же был открыт в 2012 году.

По информации «Делового Петербурга», в суде представитель «Стройсвязьурал 1» заявил, что петербуржцы единолично эксплуатируют ТК, при том, что объект находится в общей долевой собственности, а челябинской компании принадлежит 14,54%. ЗАО «Стремберг» ответил, что уральцам принадлежат 10 тысяч незанятых «квадратов», которые они не используют. Суд отклонил иск «Стройсвязьурала 1».

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