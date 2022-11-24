Адвокат Почуев выиграл суд у «Фонтанки» спустя несколько лет тяжб

Суд между специалистом и СМИ закончился в пользу первого. Частники проигрывали «Фонтанке» пять лет подряд.

Московский адвокат петербургского происхождения Александр Почуев выиграл спустя более, чем два года суд у интернет-издания Фонтанка.ру. Он отстаивал свою деловую репутацию и вместе с юристами им удалось одержать победу над мощным информационным соперником.

Как сообщает Мойка78, 22.11.22 суд апелляционной инстанции — Санкт-Петербургский городской суд (судья А.П. Илюхин) вынес окончательное решение, частично удовлетворив требования о защите имени и чести адвоката. За последние пять лет никому из частников не удавалось признать порочащей информацию, распространяемую петербургским СМИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что борцы с агитаторами вакцинироваться позже станут или героями, или посмешищем. Московский адвокат Александр Почуев высказал, возможно ли будет привлечь ответственности тех, кто на данный момент агитирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции.