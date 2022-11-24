Адвокат Почуев: борцы с агитаторами вакцинироваться позже станут или героями, или посмешищем

Специалист посоветовал сохранять всю информацию о вакцинации. Позже она может пригодиться в суде.

Московский адвокат Александр Почуев высказал, возможно ли будет привлечь ответственности тех, кто на данный момент агитирует вакцинироваться от коронавирусной инфекции, если неэффективность вакцин в дальнейшем будет доказана или прививка приведет к проблемам со здоровьем.

Как сообщает Мойка78, специалист считает, что засудить таких агитаторов вряд ли получится, так как сейчас на их стороне государство. Почуев посоветовал сохранять россиянам всю информацию о своих прививках, чтобы в дальнейшем при необходимости облегчить работу адвокатам. Сложно сказать, кем будут те, кто в случае вреда препаратов будут доказывать это в суде: героями, или посмешищем, подытожил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Гинцбург рассказал, закончилась ли пандемия ковида в России. Согласно словам эксперта, с учетом последствий тромбообразования, связанного с бессимптомным переносом коронавируса, число смертей от болезни не уменьшится.