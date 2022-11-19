Гинцбург рассказал, закончилась ли пандемия ковида в России

Вероятность развития тромбоза после переноса COVID-19 не снижается, а значит, считать пандемию COVID-19 законченной еще рано. Такого мнения продержится директор НИЦ эпидемиологии и микромбиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто «на ногах» переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт», – подчеркнул он, добавив, что вакцина сохраняет свою актуальность.

Согласно словам эксперта, с учетом последствий тромбообразования, связанного с бессимптомным переносом коронавируса, число смертей от болезни не уменьшится. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге медсестрам придется заплатить штрафы по 150 тыс. рублей за поддельные COVID-сертификаты.